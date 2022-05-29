هذا ما دار في اللقاء الذي جمع لعمامرة بنظيره التونسي

كشف وزير الخارجية التونسي، عثمان جرندي، اليوم الأحد، عما دار في اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

وغرد الجرندي على تويتر “ّسعدت بلقاء أخي رمطان لعمامرة . تبادلنا الرؤى حول القمة الافريقية. أكدنا متانة العلاقات بين بلدينا وقائدينا اللذين منحاها بعدا استراتيجيا”.

وأضاف وزير الخارجية التونسي أن لعمامرة أكد له أن الجزائر ستظل دائما سندا لتونس. كما كانت وما تزال سندا لبناء على ما يجمعهما من ماض وحاضر ومستقبل ومصير مشترك.

طالع أيضا:

لعمامرة: الجزائر طرف فاعل في تعزيز مكانة افريقيا على الساحة الدولية