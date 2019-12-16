هذا ما ستستفيد منه الجزائر من مصادقتها على إتفاقية منطقة التبادل الحر

ستستفيد الجزائر على إثر مصادقتها على إتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، من فرصة المشاركة في مفاوضات مجلس الوزراء لذات المنطقة.

وكشفت وزارة التجارة، اليوم الإثنين في بيان لها، أن مصادقة الجزائر على الإتفاقية سيسمح لها بالمشاركة، كدولة طرف، في المسائل المتعلقة بتشغيل هذه المنطقة.

كما أفادت الوزارة أن المصادقة ستسمح للجزائر أيضا بالحصول على مقعد في مجلس الوزراء بالمنطقة.

وبهذا تكون الجزائر العضو الثلاثين من مجموعة الدول الإفريقية، التي تنظم رسميا إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

وتعتبر المنطقة التي يتم فيها تداول السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي.