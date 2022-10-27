هذا ما ستُتوج به القمة العربية في الجزائر

وصف السفير عبد الحميد شبيرة، مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية، الاجتماعات التحضيرية للمندوبين وكبار المسؤولين بالجامعة للعربية، بـ”المثمرة” و”الموضوعي”. كما قال مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية إن الاجتماعات التحضيرية جاءت مثمرة وموضوعية ومساهمات ملموسة من مختلف الوفود. وأعلن بأن هناك وثيقة ستتوج أعمال القمة العربية بالجزائر. و”ستعلن أمام القادة والوفود تحت عنوان “إعلان الجزائر”، تتناول مجمل القضايا التي تداولها من خلال المندوبين الدائمين والوزراء.

وجاء ذلك في تصريحات للسفير ” شبيرة ” له على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر التي ستنطلق في الأول من نوفمبر المقبل وتستمر لمدة يومين. وأشار السفير إلى ملفات أخرى على جدول الاعمال وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسوريا.

وفي سياق متصل، تحدث مندوب الجزائر لدى الجامعة العربية عن أهمية ملف الأمن الغذائي العربي مع انعكاسات الازمة الروسية الاوكرانية وتأثيرها على استيراد الدول العربية للحبوب من هاتين الدولتين. وظهور إلحاح عربي كبير من الدول والمنظمات العربية بضرورة تقييم وضع الأمن الغذائي العربي، تم خلاله التوصل إلى تحديد جملة من المقترحات الملموسة للنهوض بهذا الصدد سيصادق عليها القادة العرب وسيشرع في تنفيذها مباشرة بعد القمة.

وفي شأن ما تمت مناقشة في أولى الايام التحضيرية، قال إنه جرى خلال اجتماعات المندوبين الدائمين لدى الجامعة وكبار المسؤولين التحضيرية للقمة العربية، قال المتحدث، “انتهينا من عدد من بنود الاعمال”. و”تنتهي في وقت لاحق اليوم”. مشيرا إلى أن المحطة الأولى بدأت على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين وينتهي اليوم. ثم اجتماع وزراء الخارجية ثم الاستعداد لأعمال القمة يومي 1 و2 نوفمبر.

وأكد “شبيرة” أن الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، جاءت مثمرة. وفي جو أخوي تميز بتداخلات موضوعية وتقييم موضوعي للقضايا العربية المختلفة. خاصة انها تراكمت بعض الشيء، لأن آخر قمة كانت في بسبب كوفيد 19.