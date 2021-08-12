هذا ما سيتقاضاه ميسي في الساعة مع النادي الباريسي

كشفت وسائل إعلام فرنسية، تفاصيل العقد الذي أمضى عليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب صحيفة “لو باريزيان”، فقد أمضى ميسي، على عقد يربطه بالنادي الباريسي لمدة موسمين، مع امكانية التجديد لموسم إضافي.

وأضاف ذات المصدر، أن أفضل لاعب في العالم، سيتقاضى راتب صافي، قدره 41 مليون أورو سنويا، ما يعني أزيد من 3 مليون أورو شهريا، ما يقابله أزيد من 68 مليار بالعملة الوطنية.

وبحسابات بسيطة، سيحصل النجم السابق للنادي الكتالوني، على ما يزيد عن 94 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية عن كل ساعة مع باريس سان جيرمان.

وبين الرواتب، ومكافأة التوقيع، سيحصد ليونيل ميسي، خلال الموسمين المقبلين له مع باريس سان جيرمان ما مجموعه 120 مليون أورو صافي.