هذا ما سيتناوله اللقاء التشاوري بقصر الأمم اليوم

يعقد اليوم الإثنين عبد القادر بن صالح رئيس الدولة لقاء تشاوريا مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني وممثلي النقابات.

وسيتناول اللقاء التشاوري أساسا الشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف بتحضير وتنظيم الإنتخابات المقررة في 4 جويلية المقبل.

فضلا على الشروط التي يتعين تجميعها لضمان فعالية سيرها.

كما سيتم تحديد النص القانوني المتعلق بإنشاء هذه الهيئة والتصديق عليها مع مراعاة الخبرة والتوافق الضروريين.

أما فيما يخص تنسيق أشغال اللقاء التشاوري يتم دعوة كل من ممثلي الأحزاب االسياسية والحركات الجمعوية والمهنية.

إلى جانب شخصيات وطنية وخبراء للمشاركة في اللقاء التشاوري، حيث ينسق اشغال هذا اللقاء ممثل عن رئيس الدولة وينشط النقاشات خبراء.

ويتمحور اللقاء التشاوري في الأساس حول الطبيعة القانونية للهيئة المكلفة بتحضير وتنظيم الإنتخابات.

بالإضافة إلى اختيار تسميتها، ومهامها، تشكيلتها، صفة أعضائها، وكذا قواعد تنظيمها وسيرها.