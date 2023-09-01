هذا ما سيجمع ظافر العابدين والنجمة التركية توبا

ظهر الفنان التونسي ظافر العابدين، في عدة صور جمعته مع النجمة التركية توبا بويوكستون، حيث تصدرا مواقع التواصل الإجتماعي.

وتصدر النجم ظافر العابدين والنجمة التركية توبا بويوكستون غلاف مجلة Elle بنسختها العربية لعدد سبتمبر المقبل.

حيث تمكنت المجلة من جمع هذين النجمين اللذين يتمتعان بشعبية واسعة في العالم العربي.

ونشرت المجلة عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” صورتين بوضعيَتين مختلفتين لظافر وتوبا اللذين لم يجتمعا معاً في أي عمل فني مشترك.

فاستحوذا على إعجاب المتابعين الذين أثنوا على أناقتهما وسحرهما متمنين لو يجتمعان معاً في المستقبل في عمل واحد.

وجاء في منشور المجلة: “يتصدّر نجما الغلاف ظافر العابدين وتوبا بويوكستون الواجهة. حيث يقتحمان عالم السينما بفضل موهبتهما المذهلة وطاقتهما الهائلة. إنّهما يلهماننا ويسلّياننا، ونأمل أن يكون هذا العدد كذلك”.

وأضافت: “أهم صيحات الخريف في عدد سبتمبر بحيث يغصّ إصدارنا بأحدث الإطلالات والإطلاقات وأروع الصيحات الدقيقة التي تحتاجينها لإظهار أسلوبك الشخصي”.

وتابعت: “دعي إبداعك وتفرّدك يعلوان ويحلّقان طالما أنّ الكلمات الرنانة لهذا الموسم هي جريئة وجميلة.وغالباً ما يسير الجريء والجميل جنباً إلى جنب. سواء في الموضة أو الأكسسوارات أو الجمال”.