هذا ما سيقدمه بن فليس لمعدومي الدخل والطبقة المتوسطة

وعد مرشح الإستحقاقات المقبلة، علي بن فليس، بالنظر في ملفات ذوي الدخل المعدوم والضئيل، مؤكدا بأنه منحهم الأولوية في برنامجه.

وتحدث بن فليس خلال تجمع شعبي في ولاية معسكر بإسهاب عن الجانب الإجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين بمختلف جهات الوطن.

وقال بن فليس: “سأستدعي في حال إنتخابي، ممثلي مختلف الفئات، ومنهم أصحاب الطبقة المتوسطة كالمعلمين والموظفين في الإدارات والمستشفيات والبلديات وغيرها ومتقاعدي الجيش والمقاومين، لمعالجة ملفاتهم”.

مضيفا: “سنقوم بإحصاء مطالب هذه الفئات، لنرى كيف سنعالجها بالنظر لكل الجوانب، من سكن وكراء وكهرباء وغاز ومواد غذائية وغيرها…”.

ومن هذه الفئات، تطرق بن فليس، لأصحاب عقود ما قبل التشغيل والذين يفوق عددهم المليون منخرط، ووعد بدراسة وضعيتهم.

كما تناول مترشح رئاسيات 12 ديسمبر، فئة الشباب، مؤكدا أن مكتب حملته الإنتخابية عامر بالشباب، لأنهم يجب أن يكونو دائما في الطليعة، فالحاضر للشباب.

وتعهد بتقليص الأعمار المفروضة في القانون لتقمص مناصب في غرف البرلمان، وغيرها من هيئات الدولة.

ومن جهة أخرى، شدد بن فليس على ضرورة مراقبة منح القروض الفلاحية والتي استولى عليها ما أسماهم بـ”مصاصي دماء الشعب”، بدل الفلاحين الحقيقيين.

مؤكدا على تكريس روح المبادرة في الصناعة والفلاحة والسياحة، ومحاربة البيروقراطية لتسهيل الحصول على تراخيص المشاريع المختلفة التي تعود بالخير على البلاد.

وقدم بن فليس حلولا للنهوض بالإقتصاد الوطني قائلا: ” سنقضي على السرقة، ونقلص من مصاريف الدولة، ونلبي الرغبات بما هو معقول، ونبتعد عن مركزية القرار”.

كما تطرق بن فليس لملف السياسة الخارجية والتي قال أنها وريثة الثروة، ومبنية على سيادة الشعوب والمساواة بين الدول.

وأشار المترشح، إلى أنه في العشرية الأخيرة تمت شخصنة الدبلوماسية، مؤكدا أن الدولة يجب أن تتبع مصالحها وفقط مع سيادة الشعب وشرعية المؤسسات وقوة الجيش لتنال الإحترام الدولي.