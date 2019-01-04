هذا ما سيقوم به بدوي رفقة وفد وزاري بتمنراست غدا السبت

يقوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، مرفوقا بوفد وزاري غدا السبت، بزيارة إلى المقاطعة الإدارية الحدودية عين قزام بتمنراست.

حيث سيشرف الوزير على وضع حيز الخدمة عدة مشاريع و يتفقد أخرى تنموية إجتماعية إقتصادية، بحسب بيان للوزارة.

وسيقوم بدوي بهذه المناسبة بإطلاق مشروع إنجاز الطريق الوطني الرابط بين تين زواتين وسيلت على مسافة 207 كلم.

قبل أن يدشن مجمعا تربويا ومركزا متقدما للحماية المدنية و مركز تكوين مهني و مسبح جواري مغطى بتين زواتين .

كما سيشرف الوفد الوزاري أيضا بإعطاء إشارة انطلاق عملية تضامنية لفائدة البدو الرحل ممولة من ميزانية الدولة، قبل أن يلتقي مع أعضاء المجتمع المدني بتين زواتين.

و سيواصل وزير الداخلية، زيارته الذي سيكون فيها مرفوقا بوزراء الصحة، الأشغال العمومية والنقل، والتجارة على التوالي زيارته بمقر المقاطعة الإدارية لعين قزام.

أين سيتفقد مرافق المطار وإطلاق مشروع قاعدة لوجيستية موجهة لتطوير الصادرات، وتدشين مركز إيواء مخصص لإستقبال المهاجرين الغير شرعيين .

كما سيتم تدشين مقر شرطة الحدود وثانوية ومسبح مغطي وتسليم سيارات إسعاف لفائدة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية.

وسينهي الوفد الوزاري اليوم الأول من هذه الزيارة، بإجراء لقاء مع المجتمع المدني، يضيف المصدر.

كما سيقوم الوفد الوزاري خلال اليومين المواليين بزيارة إلى المقاطعة الإدارية عين صالح شمال الولاية، ثم مقر ولاية تمنراست، وفق ذات البرنامج.