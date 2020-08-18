هذا ما سيقوم به مبولحي مع البرازيلي الذي أهان والدته المُتوفاة

لا ينوي الدولي الجزائري رايس مبولحي وناديه الإتفاق، السكوت عما حدث خلال المُباراة الماضية من الدوري السعودي أمام إتحاد جدة.

وسيقوم الحارس وناديه، برفع دعوى قضائية ضد البرازيلي رومارينيو، بعدما قام بشتم والدة مُحارب الصحراء التي وافتها المنية منذ سنوات.

ويريد بطل إفريقيا، إجبار نجم “الإتي”، على دفع الثمن والإعتراف بتجاوزه الحدود، وتقديم الإعتذار بشكل رسمي بأسرع وقت ممكن.

وكشف “الرايس” في الساعات الماضية، بأنه خرج عن طوره بسبب تعرض أمه المرحومة للإهانة، وهو أمر لا يُمكنه السكوت عنه.

ويُرتقب أن تصنع هذه القضية، الحدث لا محالة خلال الأيام القادمة بالمملكة، خاصة وأن صاحب الـ34 عاما مُهدد بالعقوبة بسببها.