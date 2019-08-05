هذا ما سيقوم به “مونبوليي” بعد كل هدف يُسجله “دولور”

كشف نادي “مونبوليي” بأنه سيستغل كل هدف يُسجله الدولي الجزائري “أندي دولور” وزملاؤه في مشروع لخدمة الطبيعة، خلال الموسم الجديد.

وأصدر فريق “لاباياد” بيانا أوضح فيه بأنه سيغرس 5 شجرات في كل مرة يزور لاعبوه شباك المُنافسين، في مُختلف المُنافسات.

وعبّر “الغجري” عن إعجابه بهذه المُبادرة قائلا :”تسجيل الأهداف أصلا يُشعرني بسعادة بالغة، لأنني أساهم في حصول فريقي على النقاط”.

وواصل :”فمالك إن كانت هذه الأهداف تُساهم في خطوة إيجابية، فإن ذلك سيكون “علاوة” إضافية”.

يُذكر بأن مُهاجم “الخضر”، إستأنف تحضيراته مع أشبال “ميشال ديزاكاريون”، وظهر في أفضل أحواله خلال المواجهة الودية الأخيرة أمام “جيرونا”.