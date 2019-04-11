هذا ما شدد عليه بن صالح خلال لقائه بدوي

شدد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح ، اليوم بالعاصمة، على ضرورة أن تعكف الحكومة على السير الحسن للإدارة والمرافق العمومية.

وخلال استقباله للوزير الأول نور الدين بدوي، أسدى رئيس الدولة توجيهات تتعلق بالعمل الحكومي حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

مشددا على أن تعكف الحكومة على السير الحسن للإدارة والمرافق العمومية.

كما وجه تعليماته للوزير الأول بإيلاء عناية خاصة لاحتياجات المواطنات والمواطنين.

و حسب نفس المصدر فإن هذا اللقاء سمح باستعراض الوضع العام للبلاد وكذا أهم النشاطات الحكومية منذ تعيين الحكومة الجديدة.