هذا ما طالبت به سهيلة معلم في يوم الفنان

شكرت الفنانة الجزائرية سهيلة معلم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووزارة الثقافة، على تكريم الفنانين أمس الخميس بمناسبة اليوم الوطني للفنان.

وطلبت سهيلة معلم بهذه المناسبة، بأن يلقى الفنان الاحترام والدعم والمساندة دائما، في رسالة نشرتها على صفحتها بفايسبوك.

وكتبت معلم: “في اليوم الوطني للفنان المصادف للثامن من جوان، تشرفت كثيرا بحضوري مراسم الطبعة السابعة عشرة لجائزة رئيس الجمهورية”.

مضيفة: “سعدت كثيرا بتواجدي مع كبار الفنانين الذين قدموا كثيرا للساحة الفنية. سعدت أيضا بلقائي لفنانين جمعنا معهم هذا اليوم الذي أتقدم بالشكر فيه لرئيس الجمهورية و ووزيرة الثقافة على الدعوة و تكريم الوجوه الشابة التي تعد مستقبل الفن ببلادنا”.

وتابعت الفنانة: “فمن لا يملك تاريخ لا يملك مستقبل. والجزائر التي قدمت علي معاشي تملك أسماءا و ستظل كذلك”.

وواصلت سهيلة معلم: “اليوم الوطني للفنان نطالب فيه بأن يلقى الفنان الاحترام. وأن يلقى الدعم والسند دائما. فهو أيضا سفير بأعماله و رسالته”.

وختمت بالقول: “مرة أخرى أشكر كل من ساهم في تنظيم حفل يوم أمس. وأشكر جمهوري دائما الذي هو سندي و دعمي.الفن، احترام، رسالة، هوية وطن”.