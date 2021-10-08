هذا ما طلبه بلماضي من الخضر قبل مواجهة النيجر

وضع الناخب الوطني، جمال بلماضي، النقاط على الحروف، مع عناصره قبل مواجهة النيجر في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بخصوص العقلية التي سيُظهرونها على أرضية ملعب مصطفى تشاكر سهرة اليوم.

وأصرّ الرجل الأول في الطاقم الفني على ضرورة إظهار جدية كاملة، طيلة تسعين دقيقة كاملة، لتفادي سيناريو بوركينافاسو، عندما إستغل المُنافس فترة وجيزة من تراخي مُحاربي الصحراء، من أجل تعديل النتيجة.

وشدد أفضل مُدرب في القارة السمراء، على ضرورة الضرب بقوة، خلال الفترات القوية بغرض توسيع الفارق، وضمان الفوز بأسرع وقت ممكن.