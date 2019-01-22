هذا ما طلبه “غوارديولا” من “محرز” !

كشف موقع “مانشستر إيفنينغ” الإنجليزي عن ما طلبه الإسباني “بيب غوارديولا” من “رياض محرز” بعد إبعاده عن قائمة الفريق.

ففي تقرير مطول نشره الموقع الإنجليزي، طلب “بيب” من “رياض” أن يقلب الطولة على “سترلينغ وساني” وأن يثبت نفسه.

وأن يقدم أفضل مستوياته مع الفريق، فالنادي لا يزال بحاجة إلى خدماته، فالصراع على 4 ألقاب يتطلب جاهزية الجميع.

وحسب ما جاء في ذات التقرير، فإن “محرز” سيحظى بفرصته شهر “جانفي” الحالي ولكن الأهم أن يكون جاهزا للأشهر المقبلة.

فالتحديات تكون كبيرة بداية من شهر “فيفري” ومع عودة دوري أبطال أوروبا وتوالي المباريات للسيتي.