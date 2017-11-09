هذا ما طلبه نيمار من لاعب جزائري.. !

طلب النجم البرازيلي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي نيمار، ولاعبي المنتخب البرازيلي من اللاعب ذو الأصول الجزائرية ياسين عدلي التدرب مع منتخب “السامبا” في باريس.

حيث تدرب المنتخب البرازيلي بالقرب من ملعب “حديقة الأمراء” بباريس، تحضيرا للمباراة الودية أمام المنتخب الياباني هذا الجمعة بمدينة ليل الفرنسية.

وتزامنت تدريبات لاعبي “السامبا” بتواجد بعض لاعبي نادي باريس سان جرمان لأقل من 19 سنة، وفي ظل غياب بعض اللاعبين في صفوفه طلب نيمار ورفاقه منهم الإنضمام اليهم في التدريبات.

وكان من بينهم لاعب المنتخب الفرنسي لأقل من 19 سنة ذو الأصول الجزائرية ياسين عدلي، ولعب معهم مباراة ودية مصغرة فيما بينهم.

ويعتبر ياسين عدلي من المواهب الكروية الكبيرة رغم أنه في بداية مشواره، ويلعب في واحد من أكبر الأندية الفرنسية