هذا ما طلبه وزير التعليم العالي من السفير الأمريكي

طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، من سفير أمريكا بالجزائر، جون ديروشيه، المساعدة في الاستفادة من تجارب الجامعات الأمريكية التي لها باع طويل في ميدان التمهين والتشغيل.

وقد استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون ديروشيه.

وتطرق الطرفان في بداية اللقاء إلى الوضعية الوبائية الراهنة وكيفية التعامل معها.

وفي هذا الإطار، عرض الوزير البروتوكول الصحي، الذي أعده القطاع من أجل مواجهة الجائحة، لاختتام السنة الجامعية الحالية وتحضير دخول الموسم الجامعي المقبل.

كما شملت المحادثات بين الطرفين عددا من مسائل التعليم العالي والبحث العلمي، ومن بينها برنامج “فول برايت” للتكوين، وأيضا إمكانيات تطوير التعاون وتوسيع آفاقه في التكوين والبحث وحركية الباحثين في البلدين وتشجيعها من أجل التقارب واكتساب الخبرات والتجارب الميدانية والعملية.

كما اتفق الطرفان كذلك على تنويع التعاون ليشمل العديد من التخصصات الأخرى.