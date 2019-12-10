هذا ما فعلته عايدة أولمو بعد خروجها من برنامج “The Voice”

تستمتع النجمة الجزائرية عايدة أولمو بوقتها، في العاصمة الفرنسية باريس، بعد خروجها من الدور الربع النهائي لأضخم برنامج عربي للمواهب “The Voice”، السبت.

ونشرت عايدة مقاطع فيديو من رحلتها في باريس، عبر صفحتها الرسمية على انستغرام.

وكانت المشاركة الجزائرية، قد عبرت عن اعتزازها بمشاركتها في هذه الطبعة من البرنامج، ووصولها إلى هذه المرحلة.

وكتبت عايدة على صفحتها بانستغرام : “في بداية المغامرة ، كنا 21000 شخص، وحقق هذا الموسم رقما قياسيا في عدد المشاركين بالمسابقة”.

مضيفة: “وهو ما دفع معدي البرنامج لإضافة إختبارات جديدة لإنتقاء المواهب”.

وتابعت الفنانة: “وجودي بين المتسابقين الثلاثة النهائيين هو إنجاز، وأنا جد سعيدة بتمثيلي لبلدي ومدينتي والقادم أفضل، شكرا لكم جميعا”.

وإنتهى مشوار عايدة في برنامج “The Voice”، في الدور الربع النهائي، بعد أن قدمت عروضا عالمية، وشرفت بلدها الجزائر.

وقالت مدربة عايدة، الفنانة أحلام، أنها إختارت أصواتا تشبهها للمرور معها للنصف النهائي من البرنامج.