هذا ما فعله المعتدون بعمي موسى..ضحية اعتداء أم البواقي يروي القصة الحقيقية

كشف عمي موسى ظافري ضحية الاعتداء الهمجي والمسلح من قبل شابين في ولاية أم البواقي، عن القصة الكاملة بتفاصيل مثيرة.

وقال عمي في ميكروفون النهار، إن بداية القضية انطلقت عندما ذهب إلى مركز لبريد لاستخراج الأموال. ثم إلى مقر الضمان الاجتماعي من أجل تحيين بطاقة الشفاء.

وأشار عمي موسى إلى أن عند خروجه من صندزوق الضمان الإجتماعي، ووصوله إلى محور الدوارن تفاجأ بهجوم شبان عليه بالسلاح الأبيض. من أجل أخذ الحقيبة. مضيفا أن “المعتدين كانوا 3 شبان والرابع شككت فيه لأنه كان واقف هناك..لم أره ولم يقترب مني لا أدري ربما كان يحرس الوضع”.

وعبّر الضحية عمي موسى، عن أسفه لهذا الأمر وتصاعد مثل هذه التصرفات.

ووجه المعتدون ضربات قوية في وجه وبطن عمي موسى ما أدى إلى القيام بعملية جراحية. وتشوه في الوجه.