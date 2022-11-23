هذا ما فعله فرنسيون مع جزائري بث آيات قرآنية داخل الحافلة

تم استدعاء سائق حافلة من أصل جزائري في مدينة إيكس مرسيليا بعد بث آيات قرآنية خلال رحلة.

وذكر الإعلام الفرنسي، أن سائق الحافلة وهو جزائري الأصل والذي يخدم الخط الرابط بين Aix-en-Provence بـ Marseille. قام بوضع القرآن داخل الحافلة بمستوى صوت قوي.

تبدأ الحافلة رحلتها. بعد ملاحظات جديدة أدلى بها بعض الركاب للسائق. رد الأخير بصراحة. “إنها حافلتى! أفعل ما أريد. إذا لم تكن سعيدًا ، فانزل”.

لمدة لا تقل عن 40 دقيقة ، قام الجزائري ببث الآيات القرآنية عبر مكبرات الصوت في الحافلة. واستمرت الرحلة بأكملها ، إلى محطة مرسيليا”.

في مواجهة هذا الغضب ، أطلقت المدينة تحقيقًا، حيث تم تحديد السائق الجزائري والذي لا يعمل سائقا في الأخير. ولكن كان في فترة تربص.

وقد استدعاه صاحب العمل، وقال إنه لم يبث الآيات القرآنية عبر مكبرات الصوت في الحافلة ولكن فقط على هاتفه. حدث غير مسبوق وفقًا لمتروبوليس التي أعلنت عن إحالته على المجلس التأديبي.