هذا ما فعله محرز تحسبا لمواجهة بوتسوانا

كشف الموقع الرسمي للفاف، عما فعله نجم الخضر رياض محرز، خلال آخر حصة تدريبية قبل مواجهة بوتسوانا، سهرة اليوم الإثنين.

وقام صاحب القدم اليُسرى السحرية، بعد نهاية التمرين الأخير، بإجراء حصة لتنفيذ المُخالفات المُباشرة وحيدا.

وعمل أفضل لاعب في إنجلترا لسنة 2016، على المُحافظة على التسجيل من وضعيات مُختلفة تحسبا للقاء اليوم.

ويرتقب أن يعود الجناح الطائر، لقيادة القاطرة الأمامية لمُحاربي الصحراء، في ختام التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا.

وتترقب الجماهير الجزائرية، بأن يُمتعها “ساحر العرب”، بهدف خيالي جديد مثلما كان عليه الحال مع نيجيريا في الكان الأخيرة.