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هذا ما فعله وزير التربية بعد الوضع المزري الذي آل إليه القطاع بتلمسان

الوطني
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هذا ما فعله وزير التربية بعد الوضع المزري الذي آل إليه القطاع بتلمسان
بقلم نسرين محفوف

رد وزير التربية، محمد واجعوط، على الانشغال المرفوع اليه بخصوص الوضع المزري الذي آل إليه قطاع التربية بولاية تلمسان.

وستقوم اللجنة بتقصي الحقائق والتحري، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها حسب كل حالة.

وأكد حرص وزارة التربية الوطنية على العمل دون هوادة، لتعزيز الحوار مع الشريك الاجتماعي، لترميم الثقة المتبادلة.

وأضاف “أدرجنا محورا مستقلا، خاصا بالشراكة الاجتماعية في مشروع مخطط عمل الوزارة، وهي سابقة، وما ذلك الا دليل على النهج الجديد الذي تعتزم وزارة التربية الوطنية اعتماده في إطار الجمهورية الجديدة التي يتطلع اليها المواطن الجزائري”.

للإشارة، قام رئيس ديوان الوزارة، بالإمضاء على رد الوزير، تظرا  لعدم اعتماد الحكومة بعد من طرف البرلمان.


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