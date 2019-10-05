هذا ما قالته أليسون كنغ الناطقة بإسم الحكومة البريطانية عن الجزائر

الوطني
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هذا ما قالته أليسون كنغ الناطقة بإسم الحكومة البريطانية عن الجزائر
بقلم مصطفى.ق

قالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليسون كنغ أنها مسرورة بوجودها في الجزائر.

وقالت كنغ في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية في تيويتر أن تواصلها مع المنطقة لا يقتصر على بلدان معينة دون أخرى.

وأضافت: أنا سعيدة جدا أني زرت الجزائر كجزء من جهود الحكومة البريطانية لتعزيز هذا التواصل.

واختتمت الفيديو بالقول: الجزائر بلد “شباب بزّاف” ومتنوع، وزيارتي أتاحت لي الفرصة للإطّلاع على المشاريع البريطانية لدعم الطاقة الشابة التي يزخر بها هذا البلد المهم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=708316

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