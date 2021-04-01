هذا ما قالته أمل بوشوشة عن استقبال الجمهور السوري لها

فن وثقافة
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هذا ما قالته أمل بوشوشة عن استقبال الجمهور السوري لها
بقلم نادية بن طاهر

عبرت النجمة الجزائرية الشابة أمل بوشوشة، عن سعادتها بالإستقبال الذي حظيت به، لدى عودتها إلى سوريا.

وكانت الفنانة الجزائرية، قد تنقلت إلى العاصمة السورية دمشق، لتصوير مشاهدها بمسلسل “على صفيح ساخن“.

وقالت بوشوشة، أن الاستقبال والترحيب من قبل زملائها وكذلك الشعب والجمهور كان رائعا.

وأشارت الفنانة، إلى سعادة الجمهور السوري بعودتها إلى الأعمال السورية، مؤكدة أن هذا الأمر يزيدها حماساً وطاقة إيجابية للعمل.

وأضافت بوشوشة أن الترحيب الذي وجدته في الشارع السوري نزع التوتر من قلبها، وجعلها تشعر أنها في المكان الصحيح.

هذا وحسب موقع “صحيفة”، فقد غادرت أمل بوشوشة دمشق بعد أن انتهت من تصوير مشاهدها في المسلسل الرمضاني.

وشوقت الفنانة، الجمهور، لمسلسلها، والذي تجسد فيه شخصية مميزة، من خلال نشرها لصور بإطلالات مختلفة.


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