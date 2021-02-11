هذا ما قالته أمل بوشوشة عن  تخفيها بماسك شيتا في برنامج the masked singer

علّقت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة على تخفيّها بماسك شخصية شيتا في برنامج the masked singer وحيّرت بها الكثير من المُحققين.

وقالت “سعيدة جداً بمشاركتي في الموسم الأول من البرنامج العالمي بنسخته العربية The Masked Singer على شاشة كل العرب MBC”.

وأضافت “سعيدة وفخورة بجمهوري الذي تابع شيتا لحظة بلحظة وكان يجمع الأدلة ليتأكد إن كنت أنا، والشكر أيضاً لزملائي المحققين”.

يُذكر أنه في لقاء لأمل بوشوشة مع برنامج mbc trending قالت إنها تهتم بمشاهدة البرنامج خاصة أن فكرته ملفتة للأنظار.

وعن شك المحققين في كونها شخصية شيتا أوضحت أمل بوشوشة أنه أمر جيد خاصة أن طبيعة البرنامج تقوم على الشك.

وقالت “أتابع البرنامج وأحببت فكرته وبالنسبة لرأي المحققين في البرنامج حول أنني شخصية شيتا فأعتقد أنه أمر جيد”.