هذا ما قالته أول طبيبة تتلقى جرعة من لقاح سبوتنيك v في الجزائر

تلقت الطبيبة إيمان سلاطنية، المنحدرة من ولاية عين الدفلى، أول جرعة من لقاح سبوتنيك v في السلك الطبي بالجزائر.

وقالت إيمان سلاطنية والتي تشغل مهنة طبيبة أسنان “تلقيت اتصالا البارحة، لأكون أول طبيبة تتلقى اللقاح في الجزائر”.

وأضافت “لم أستطع رفض الطلب، بل بالعكس كنت سعيدة كوني اول عاملة بالسلك الطبي أتلقى اللقاح”.

وتابعت “عند دخولي إلى القاعة من أجل تلقي اللقاح، سألني الطبيب العام عما إذا كنت أعاني من أمراض مزمنة”.

كما قام الطبيب العام بقياس ضغط الدم، للمعنية قبل تلقي اللقاح وهو أمر ضروري، كون العملية ليست عشوائية.

وقالت “بعد تلقي اللقاح، خضعت لمعاينة أيضا، ومكثت مدة نصف ساعة قبل خروجي، ولحد الساعة لا اعاني من أعراض جانبية”.

ونصحت الطبيبة سلاطنية، المواطنين ان يتلقوا اللقاح لحماية عائلاتهم والمجتمع.

وأضافت “اطلعت على خصائص اللقاح، وهو مفيد جدا حيث يمنح مناعة للجسم من أجل التصدي للفيروسات”.