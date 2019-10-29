هذا ما قالته إليسا للحريري بعد إستقالته من الحكومة

دعمت النجمة اللبنانية إليسا، شعب بلدها، منذ إنطلاق الإحتجاجات المطالبة برحيل الحكومة، من خلال تغريداتها، وخروجها للشارع مع المتظاهرين.

وعلقت إليسا على تقديم رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إستقالته، اليوم الثلاثاء.

وكتبت إليسا على صفحتها بتويتر: “ما حدا أكبر من بلدو، الرئيس الحريري استقال وأكد إنو بدو يسمع لشعبو”.

وأضافت الفنانة: “شكرا لأنك سمعت صوت الشعب بوقت كتار فرجونا إنو ما بيهمن هذا البلد، الله معك”.

وقدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إستقالته اليوم الثلاثاء، وقال أن إستقالته جاءت للرد على مطالب الشارع اللبناني.