هذا ما قالته إيفانكا ترامب بعد مقتل أبو بكر البغدادي

وغردت إيفانكا على تويتر قائلة: “شكرًا جزيلاً للرجال والنساء الشجعان الذين خططوا ونفذوا غارة العمليات الخاصة هذه”.

وأضافت إبنة الرئيس الأمريكي: “مع وفاة هذا الوحش، أصبح العالم مكانًا أكثر أمانًا..”.

وقالت تقارير إعلامية أمس الأحد، أن فحص الحمض النووي، قد أكد مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت أن الجيش، نفذ عملية استهدفت البغدادي، السبت الماضي، بالمكان الذي يختبأ فيه بسوريا.

ونفذت هذه العملية قوات أمريكية خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

Statement from @POTUS on the Death of Abu Bakr al-Baghdadi: the world's #1 terrorist and leader of ISIS. https://t.co/qII4Rqlyrl

Thank you to the brave men & women who planned & executed this Special Operations raid – with the death of this monster, the world is a safer place. pic.twitter.com/1aAEPTbA1M

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 27, 2019