هذا ما قالته إيفانكا ترامب بعد مقتل أبو بكر البغدادي

قالت إيفانكا ترامب، إبنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العالم أصبح أكثر أمانًا بعد وفاة زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي.

وغردت إيفانكا على تويتر قائلة: “شكرًا جزيلاً للرجال والنساء الشجعان الذين خططوا ونفذوا غارة العمليات الخاصة هذه”.

وأضافت إبنة الرئيس الأمريكي: “مع وفاة هذا الوحش، أصبح العالم مكانًا أكثر أمانًا..”.

وقالت تقارير إعلامية أمس الأحد، أن فحص الحمض النووي، قد أكد مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت أن الجيش، نفذ عملية استهدفت البغدادي، السبت الماضي، بالمكان الذي يختبأ فيه بسوريا.

ونفذت هذه العملية قوات أمريكية خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.