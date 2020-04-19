هذا ما قالته الإفتاء المصرية حول الدعوة لصلاة الجماعة فوق أسطح المنازل

علقت دار الافتاء المصرية، على دعوات البعض، لصلاة الجماعة فوق أسطح المنازل، بسبب عدم تمكن المصلين من التنقل للمساجد جراء انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان لدار الإفتاء المصرية اليوم الأحد: “إن ما نراه من دعوات البعض للتجمع على أسطح المنازل لصلاة الجماعة لا يجوز في هذا الوقت، لأن ذلك يعرض حياة الناس للخطر”.

وحذرت دار الإفتاء، الجميع، من القيام بتجمعات كبيرة خلال شهر رمضان من أجل صلاة التراويح.

وشددت الإفتاء المصرية، على ضرورة البقاء في المنزل والصلاة مع أفراد أسرة البيت، لأن الالتزام بالتعليمات واجب شرعي، يضيف البيان.