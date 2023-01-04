هذا ما قالته السلطات السعودية حول بسكويت oreo
أثار بسكويت أوريو، ضجة كبيرة في السعودية خلال الأيام الأخيرة، بعد إنتشار أنباء عن إحتوائه على شحم الخنزير.
وردت السلطات في السعودية على أنباء احتواء هذا النوع شهير من البسكويت المنتشر في أسواق المملكة على شحم الخنزير.
وقالت هيئة الغذاء والدواء بالسعودية عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” أمس الثلاثاء: “جميع الأغذية في المملكة حلال. ونؤكد لكم حرصنا ومتابعتنا للمنتجات الغذائية في المملكة والتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة”.
وسبق لهيئة مكافحة الشائعات في المملكة أن نفت القصة. حيث قالت في منشور على “تويتر”: “ما يتداول عن التحذير من بسكويت أوريو لاحتوائه على الكحول وأنه ليس حلال غير صحيح”.
مايتداول عن التحذير من بسكويت اوريو لإحتوائه على الكحول وأنه ليس حلال غير صحيح، والشركة أكدت أن البسكويت المصنوع لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وباكستان خالي من الكحول وحاصل على شهادة حلال.
التفاصيل والمصادر:https://t.co/6M037RHIph pic.twitter.com/qQbnsPpzYS
— هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) December 27, 2022
وكانت شركة “نابيسكو” الأمريكية المنتجة لبسكويت “أوريو”، قد أكدت أن منتجاتها التي تباع في الأسواق العربية وشمال إفريقيا وباكستان “حلال” ومطابقة للمواصفات في تلك الدول.
Our Oreo cookies made for the Middle East, North Africa and Pakistan are alcohol free, and compliant with local regulatory requirements in the region. Our manufacturing facilities have obtained the Halal certification accreditation from (cont) https://t.co/SCSqG1lvmm
— OREO Cookie (@Oreo) December 29, 2022