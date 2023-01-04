هذا ما قالته السلطات السعودية حول بسكويت oreo

أثار بسكويت أوريو، ضجة كبيرة في السعودية خلال الأيام الأخيرة، بعد إنتشار أنباء عن إحتوائه على شحم الخنزير.

وردت السلطات في السعودية على أنباء احتواء هذا النوع شهير من البسكويت المنتشر في أسواق المملكة على شحم الخنزير.

وقالت هيئة الغذاء والدواء بالسعودية عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” أمس الثلاثاء: “جميع الأغذية في المملكة حلال. ونؤكد لكم حرصنا ومتابعتنا للمنتجات الغذائية في المملكة والتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة”.

وسبق لهيئة مكافحة الشائعات في المملكة أن نفت القصة. حيث قالت في منشور على “تويتر”: “ما يتداول عن التحذير من بسكويت أوريو لاحتوائه على الكحول وأنه ليس حلال غير صحيح”.

وكانت شركة “نابيسكو” الأمريكية المنتجة لبسكويت “أوريو”، قد أكدت أن منتجاتها التي تباع في الأسواق العربية وشمال إفريقيا وباكستان “حلال” ومطابقة للمواصفات في تلك الدول.