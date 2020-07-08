هذا ما قالته الشابة يمينة حول إصابتها بفيروس كورونا

نفت الشابة يمينة، الأخبار المتداولة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في هذه الأخبار، إن صاحبة “عينيك يا عينيك”، تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وإلتهابات كثيرة.

وأكدت الشابة يمينة في اتصال مع “النهار اونلاين”، أنها بصحة جيدة قائلة: “أنا الحمد الله في صحة جيدة ولا أعاني من أي مشاكل صحية، ولا أفهم هذه التصرفات من بعض الأشخاص”.

وأضافت الفنانة: “معليش خليهم يزيدولي في الشهرة.. أنا الحمد الله في الطريق متوجهة إلى مدينة عين وسارة لأتفقد مصالحي”.

و عن سؤال يتعلق ببيع الماشية، ردت الشابة يمنية التي تملك أراضي وحقول في مدينة عين وسارة ومتعودة على بيع الماشية خاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك قائلة: “لا توجد أي حركة، السوق ميت”.

أما عن جديدها، كشفت الشابة يمينة لـ”النهار أونلاين” أنها في صدد تحضير ألبوما جديدا وسوف تسجل كليبات بعد نهاية وباء كورونا.