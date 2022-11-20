هذا ما قالته الصحافة الروسية عن زيارة الرئيس تبون لموسكو

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بأنه يتم التحضير لزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى روسيا بشكل نشط. ويأمل الجانب الجزائري إجراءها قبل نهاية العام الحالي.

وقال وزير الخارجية نقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية: “نتمنى أن تتم الزيارة قبل نهاية العام. والآن يتم الإعداد لهذه الزيارة، وهي مهمة لكلا بلدينا ونحن نشارك بنشاط وإيجابية بالتحضير لها”.

وأضاف لعمامرة: “لدينا برنامج تعاون واسع النطاق وطويل الأمد، فالجزائر وروسيا شريكان ومهمان لبعضهما البعض. ونجري حوارًا سياسيًا رفيع المستوى، ونأمل أن تكون زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا بداية مرحلة جديدة في علاقاتنا”.

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن هناك دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الجمهورية لزيارة بلاده وينتظر الجانب الروسي القرار.

وفي ذات السياق، قالت الصحافة الروسية إن الجزائر مستمرة في التحضير لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا.

ووصفت “نيزافيسيمايا غازيتا” الجزائر بأنها شريك مهم لروسيا. مضيفة أنه لا يزال هناك زخم جيد في تطوير العلاقات على كافة الأصعدة بين البلدين.

وقال مصدر روسي لذات الصحيفة معلقا على الاستعدادات لزيارة الرئيس تبون. بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “هناك توقعات بأن الرحلة ستتم في ديسمبر. ومع ذلك ، لم يستبعد المصدر الدبلوماسي إمكانية تغيير المواعيد النهائية بسبب جدول الأعمال المزدحم”.