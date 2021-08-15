هذا ما قالته المرأة التي نادت بقطع رأس المرحوم جمال

عرض مراقب الشرطة محمد شاقور مدير الشرطة القضائية بالعاصمة، اليوم الأحد، في ندوة صحفية، .اعترافات عدد من المشتبه فيهم في قتل وحرق الشاب جمال بن اسماعيل

وقالت المشتبه فيها والتي ظهرت في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تنادي بقطع رأس جثة المرحوم جمال بن اسماعيل: “ذهبت مع صديقتي لمنطقة الاربعاء ناث ايراثن، لمساعدة الأهالي هناك، بسبب الحرائق التي ضربت المنطقة.. عندما وصلنا لساحة المدينة رأينا تجمعا هناك، أين كانت جثة المرحوم جمال بن اسماعيل، اعترف بأنني ناديت بقطع رأسه، لأنني خفت ولم أعرف كيف أتصرف، كل الناس خطاؤون، ربي يغفرلي”.

وكشف مدير الشرطة القضائية، أن مصالح الأمن قامت بفتح تحقيق في قضية قتل وحرق والتنكيل بجثة المرحوم جمال بن اسماعيل، وإقتحام مقر الأمن. حيث تم إلقاء القبض على 36 شخصا مشتبه فيهم من بينهم 3 نساء.