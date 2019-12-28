هذا ما قالته بشرى عقبي حول شائعة وفاتها

شكرت الممثلة الجزائرية بشرى عقبي، كل من سأل عنها، بعد إطلاق شائعة وفاتها في حادث مرور قبل أيام، عبر صفحتها على انستغرام.

وكتبت بشرى عقبي: “خلاصة القول.. شكرا لكل من سأل عني.. لي بكا عليا بلا ما يعرفني.. لي عيط وسقسا.. ولي دعالي بالرحمة وأنا حية”.

وأضافت الفنانة: “الرحمة تجوز على الحي قبل الميت.. لأنو الميت يكون في يد الرحمان الرحيم.. والحي طول مالو فهاد الدنيا يقدر يطيح في ناس ما يرحموهش..”.

وتابعت بشرى عقبي: “أنا الحمد لله.. شحال من واحد دعالي بالرحمة وأنا لا خبر؟؟؟…”.

مضيفة: “شحال من واحد بكا عليا؟؟ شحال من واحد عيطلي.. شكرا ليكم لأنكم حسستوني بحبكم ليا وفرحتوني بتعليقاتكم ورسائلكم واتصالاتكم ..”.

وختمت بطلة مسلسل “جمعي فاميلي” كلامها قائلة: “كيما دايما نقول، إن شاء الله يموت الشر.. وربي يخليكم ليا ويفرحكم وما يضركم فعزيز.. وشكرا لصاحب أول منشور للإشاعة.. لو لا كم لما أحسست بكل هذا الحب”.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل قبل أيام، خبر وفاة الممثلة بشرى عقبي في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 8 بولاية سطيف.

وفي إتصال بـ”النهار اون لاين” قالت الفنانة أن كل ما يتداول من أخبار عن وفاتها في حادث مرور، هو مجرد إشاعة.

وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض لها بشري عقبي لهكذا شائعات، والتي تطالها في كل مرة خاصة بعد إبتعادها عن الساحة الفنية، في السنوات القليلة الماضية.