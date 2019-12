هذا ما قالته بشرى عقبي حول شائعة وفاتها

View this post on Instagram

خلاصة القول.. شكرا لكل من سأل عني..لي بكا عليا بلا مايعرفني .لي عيط و سقسا..و لي دعالي بالرحمة و أنا حية ❤❤،الرحمة تجوز عالحي قبل الميت..علاه لأنو الميت يكون في يد الرحمان الرحيم.. و الحي طول مالو فهاد الدنيا يقدر يطيح فناس ما يرحموهش..انا الحمدلله..شحال من واحد دعالي بالرحمة و أنا لا خبر؟؟؟ شحال من واحد بكا عليا ؟؟ شحال من واحد عيطلي..شكرا ليكم علاخاطر حسستوني بحبكم ليا و فرحتوني بتعليقاتكم و رسائلكم و اتصالاتكم ..كيما دايما نقول انشالله يموت الشر..و ربي يخليكم ليا و يفرحكم و ما يضركم فعزيز.. و شكرا لصاحب أول منشور للاشاعة.. لو لا كلما احسست بكل هدا الحب..❤