هذا ما قالته بن دودة عن إقالة مدير عام الوكالة الوطنية لتسيير المشاريع الثقافية الكبرى

أكدت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، أنها مستمرة بمحاربة كافة أشكال الفساد وإرساء قواعد العمل وفق الشفافية التامة داخل القطاع.

وفي بيان أصدرته الوزارة، اليوم السبت، فندت ما اصطلح عليه بـ “إقالة مدير عام” للوكالة الوطنية لتسيير المشاريع الثقافية الكبرى.

وأوضحت أنه ترتب رفض اقتراح المكلف المؤقت بتسيير الوكالة، لعدم استيفائه الشروط القانونية اللازمة للتعيين الرسمي في المنصب.

وأكدت أن المفتشية العامة لوزارة الثقافة والفنون- وبأمر من الوزيرة- هي من بادرت منذ أشهر بفتح تحقيق معمّق بكافة الملفات.

وهذا على مستوى الوكالة الوطنية لتسيير المشاريع الثقافية الكبرى؛ والتي تتحدد على إثرها المسؤوليات وإجراءات المتابعة.

وأكدت الاحتفاظ بحقها في متابعة الجهات التي تعمد تضليل الرأي العام عبر جرائم القذف أو الإهانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ستتابع كل من يعمل على عرقلة عملية محاربة الفساد، التي باشرتها الوزارة عبر المفتشية العامة.