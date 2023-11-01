هذا ما قالته حركة حماس عن الرئيس تبون

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، حماس، تصريحات الرئيس تبون بأن المقاومة الفلسطينية تحرر وطني.

وقالت حركة حماس إن هذه المواقف المشرّفة تعبر عن حقيقة عدالة قضيتنا الوطنية ومقاومتنا المشروعة.

ودعت حركة حماس كل الدول العربية والإسلامية والأحرار في العالم إلى الاقتداء بهذه المواقف.

وقد قال الرئيس عبد المجيد تبون مساء الأحد من ولاية الجلفة أن وصف الارهابيين لا يليق بالفلسطينيين. لأنهم يدافعون عن أرضهم، وأن الاستعمار الفرنسي أطلق نفس الوصف على المجاهدين خلال الثورة التحريرية.

وأكد تبون في كلمة أمام منظمات ومسؤولين خلال زيارة إلى ولاية الجلفة، إن ما يحدث في غزة جرائم حرب مكتملة الأركان. مضيفا أن الفلسطينيين ليسوا إرهابيين لأنهم يدافعون عن وطنهم وحقوقهم.

وأوضح أن الجزائريين لقبوا هم ايضا بالإرهابيين حينما دافعوا عن أرضهم ضد الاستعمار الفرنسي (1830/1962).

وتابع الرئيس تبون: “من يدافع عن حقه وعن وطنه ليس إرهابيا، ونحن كنا ندافع عن حقنا وقت الاستعمار”.