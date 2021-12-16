هذا ما قالته رئيسة الحكومة التونسية بعد لقائها مع الرئيس تبون

أدت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، زيارة مجاملة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمقر إقامته، بتونس العاصمة، أين يؤدي زيارة تدوم ليومين.

وبعد لقائها مع الرئيس تبون، قدمت نجلاء بودن تصريحا للصحافة قالت فيه: “لقد تشرفت بلقاء فخامة الرئيس عبد المجيد تبون الذي يؤدي زيارة لتونس بلده الثاني. وذلك تكريسا لأواصر الأخوة وتجسيدا للعلاقات الممتازة بين قيادة البلدين الشقيقين”.

كما أضافت بودن: “كانت الزيارة ناجحة بكل المقاييس من حيث التوقيت، حيث تأتي في فترة تفرض علينا جميعا أن نواصل التنسيق والتشاور حول مجمل القضايا المطروحة. لا سيما وأن العالم يمر اليوم بعديد التحديات والصعوبات. والتي علينا جميعا الاستعداد لمجابهتها على جميع الأصعدة. سياسيا واقتصاديا وعلميا وصحيا واجتماعيا”.

كما تابعت ذات المتحدثة: “تحدثت اليوم مع الرئيس تبون على ما حققناه ثنائيا من انجازات هامة خلال هذه الزيارة التي توجت بالتوقيع على 27 اتفاقية ومذكرة وبروتوكول تعاون. شملت مختلف المجالات تقريبا والتي ستؤسس لعلاقات نريدها أكثر رقيا وتلاؤما مع الاستحقاقات القائمة ومع طموحات قيادتينا وشعبينا”.

كما أضافت رئيسة الحكومة التونسية: “نتطلع الى استمرار التنسيق والتشاور بين قيادتينا في جميع المجالات. والتركيز على بعث المسائل الملحة. من بينها تنمية المناطق الحدودية المشتركة مع الجزائر. لجعلها ربوعا للنمو والرفاء وجسرا اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا بنظرة تكاملية مشتركة”.

وختمت بودن بالقول: “لقد استمعت اليوم بكل اهتمام لتحاليل فخامة الرئيس تبون. التي تتوافق تماما وتنسجم مع رؤانا وتثمن مدى الحرص المشترك والرغبة الحقيقة الصادقة في الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى مراتب أكثر جدية وفاعلية. واستجابة لمتطلبات الفترة التي نمر بها على الصعيد والثنائي والمنطقة بأسرها”.

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