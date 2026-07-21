هذا ما قالته سفيرة النرويج بعد إنتهاء مهامها بالجزائر

أشادت سفيرة مملكة النرويج بالجزائر، تيريز لوكن غيزيل، اليوم الثلاثاء، بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، في ظل توفر إمكانيات كبيرة لتعميقها مستقبلًا في مجالات عدة.

وقالت السفيرة، في تصريح صحفي عقب استقبالها من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إثر زيارة وداع أدتها له عقب انتهاء مهامها بالجزائر، أن هذا اللقاء شكل بالنسبة إليها فرصة للإعراب عن مدى اعتزازها بـ”العلاقات الديناميكية والإيجابية التي نجح البلدان في بنائها في إطار من الحوار الصريح والاحترام المتبادل والثقة”.

وتوقفت السفيرة عند التعاون القائم بين البلدين في مجال الطاقة، والذي “يحتل مكانة محورية”. حيث لفتت إلى “الروابط المتينة وطويلة الأمد التي تجمع بين الفاعلين النرويجيين والجزائريين. لا سيما شركتي إيكينور وسوناطراك”.

وأضافت أنه “انطلاقًا من هذه القاعدة الصلبة، نرى وجود إمكانيات كبيرة لتعميق تعاوننا في مجالات الانتقال الطاقوي. إلى جانب ما يتعلق بالمناخ والتكنولوجيا، بما في ذلك التقنيات الرقمية. علاوة على التعاون في مجالات التجارة والاستثمار”.

كما أبرزت سفيرة النرويج تقاسم الجزائر وبلادها “اهتمامات مشتركة”. مشيرة، على وجه الخصوص، إلى “الدفاع عن القانون الدولي والسعي إلى إيجاد حلول سياسية مستدامة. بما في ذلك ما يتعلق بالقضية الفلسطينية”.

وجددت في الأخير، خالص امتنانها للصداقة وحسن الاستقبال وروح التعاون التي حظيت بها على مختلف المستويات. واكدت أنها تنهي مهامها وهي تحمل تعلقًا كبيرًا بالجزائر.