هذا ما قالته صاحبة المرتبة الثانية وطنيا في امتحان البكالوريا..وهذا التخصص الذي تفضله

أكدت صاحبة معدل 19.52في امتحان البكالوريا دورة 2025 والتي نالت شهادة البكالوريا في شعبة الرياضيات. أن الظفر بهذه المرتبة لم يكن بالأمر السهل، بل جاء نتيجة جهد ومثابرة وإصرار كبير طوال الموسم الدراسي.

وأبرزت أن سر نجاحها في امتحان شهادة البكالوريا يمكن في مواظبتها على مراجعة الدروس وتسطير جدول ممنهج طيلة السنة الدراسية وعدم إهمال أي مادة بالرغم من ميولها الكبير لمادة الرياضيات، إضافة إلى مادة العلوم الفيزيائية.

وذكرت التلميذة المتوفقة أن نجاحها تحقق كذلك بفضل دعم والديها ومساعدتهما لها، حيث تعتبرهما أهم عامل مساعد لتحقيق هذا النجاح الباهر. دون أن تنسى المرافقة البيداغوجية التي حظيت بها من قبل الطاقم التربوي لثانوية ميكيوي مأمون بمعسكر.

وأشارت الى أنها تلقت اتصالا من وزير التربية الوطنية عقب الإعلان عن نتائج الامتحان اليوم الأحد. لتهنئتها بحصولها على المرتبة الثانية وطنيا.

وبشأن توجهاتها الدراسية المستقبلية في الطور الجامعي، ذكرت ملاك أنها ستختار بين تخصصات الذكاء الاصطناعي والإعلام الآلي والطب. إلا أنها تميل أكثر إلى تخصص الذكاء الاصطناعي.