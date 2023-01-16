هذا ما قالته عارضة الأزياء الفلسطينية بيلا حديد عن شان الجزائر

حقق حفل افتتاح النسخة السابعة لـ (CHAN) التي تستضيفها الجزائر نجاحًا كبيرًا. حيث نال إعجاب العديد من النجوم العالميين من بينهم عارضة الأزياء الفلسطينية الفلسطينية بيلا حديد.

بعد حفل افتتاح النسخة السابعة من CHAN 2022، والتي تحتضنها الجزائر. احتفلت بيلا حديد، بهذه المناسبة باستحضار الجزائر.

في الواقع، استضاف ملعب براقي الجديد، الذي سمي على اسم الزعيم نيلسون مانديلا. أحد أحفاده وهو زويليفليل مانديلا.

وتحدث زويليفليل مانديلا عن نضال الشعب الصحراوي من أجل تحرير الصحراء الغربية ودعمه القضية الفلسطينية.

خطاب سمعه الملايين ممن تابعوا افتتاح الشان. حيث لم تتردد عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد، في مشاركته على حسابها على Instagram.

وكتبت بيلا حديد “حفيد نيلسون مانديلا يفتتح الشان في الجزائر بخطاب عن فلسطين”.