هذا ما قالته عايدة بعد خروجها من الدور الربع النهائي لـ”The Voice”

خرجت النجمة الجزائرية عايدة أولمو، من المنافسة على لقب أجمل الأصوات العربية “the voice”، في العرض النهائي الرابع للبرنامج، سهرة السبت.

وعبرت النجمة الجزائرية عن اعتزازها بمشاركتها بهذه الطبعة من البرنامج، ووصولها إلى هذه المرحلة.

وكتبت عايدة على صفحتها بانستغرام : “في بداية المغامرة ، كنا 21000 شخص، وحقق هذا الموسم رقما قياسيا في عدد المشاركين بالمسابقة”.

مضيفة: “وهو ما دفع معدي البرنامج لإضافة إختبارات جديدة لإنتقاء المواهب”.

وتابعت الفنانة: “وجودي بين المتسابقين الثلاثة النهائيين هو إنجاز، وأنا جد سعيدة بتمثيلي لبلدي ومدينتي والقادم أفضل، شكرا لكم جميعا”.

وإنتهى مشوار عايدة في البرنامج، في الدور الربع النهائي، بعد أن قدمت عروضا عالمية، وشرفت بلدها الجزائر.

وقالت مدربة عايدة، الفنانة أحلام، أنها إختارت أصواتا تشبهها للمرور معها للنصف النهائي من البرنامج.