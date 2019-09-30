هذا ما قالته كنزة مرسلي عن الراحل محمد الخامس زغدي

فن وثقافة
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هذا ما قالته كنزة مرسلي عن الراحل محمد الخامس زغدي
بقلم أسماء.ع

عبرت، الفنانة الجزائرية، كنزة مرسلي،عن حزنها لفقدان الفنان الشاب محمد الخامس زغدي.

وقالت كنزة مرسلي على صفحاتها الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي، إنها لحد الساعة لم تستوعب الفاجعة.

وأضافت الفنانة، في منشورها “إن العبارات تخونني في مثل هذه المواقف ولكن لا يسعني إلا أن أقول الله يرحمك خويا وتلقى مكان أحين”.

للإشارة، توفي، فجر اليوم الاثنين، الفنان الشاب، محمد الخامس زغدي، عن عمر يناهز 26 سنة.

وحسب مصدر من عائلته، فإن الفقيد توفي، إثر سقوطه من أعلى عمود كهربائي، بعد أن نسي مفاتيح المستودع.


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