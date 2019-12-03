هذا ما قالته منظمة حماية المستهلك بخصوص “Ceftriaxone”

قالت منظمة حماية المستهلك، أن ما يتم تداوله في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المضاد الحيوي “السيفترياكسون”، غير صحيح.

وأوضحت المنظمة في منشور لها، أن هذا الدواء غير موجود بالجزائر “أصلا”، مشيرة إلى أن التحذير الأصلي أصدرته نقابة الصيادلة في مصر بسبتمبر 2018.

وتقول المنظمة، أن البيان جاء بعد رصد حالة وفاة نتيجة الحساسية من المضاد الحيوي “Ceftriaxone”.

ودعا بيان النقابة المصرية، إلى ضرورة إجراء اختبار للحساسية قبل إعطاء المضاد الحيوي.

ونوّهت نقابة الصيادلة، في الوقت ذاته إلى منع إعطاء تلك الحقنة بالصيدليات، حتى لا تُعْطَى دون اختبارٍ للحساسية.