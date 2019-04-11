هذا ما قالته نصيرة شريد مديرة الإذاعة الجديدة بعد تنصيبها

نُصبت اليوم نصيرة شريد، مديرة عامة بالنيابة للإذاعة الوطنية، خلفا لشعبان لوناكل الذي استفاد من التقاعد وذلك، بحضور وزير الإتصال.

وأكدت من جهتها شريد، بأنه سيتم “العمل على مواصلة ضمان تقديم الخدمة العمومية بالإذاعة، التي تمكنت من تبوأ مكانة هامة،

على الصعيدين الوطني والدولي”، حيث حضر مراسم التنصيب وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة حسب بيان للوزارة،

وإطارات من الإذاعة الوطنية، حيث دعا الوزير إلى العمل على “ضمان سيرورة الخدمة العمومية، والحرص على إبقاء البلاد واقفة”.

في حين شدد لوناكل مدير الإذاعة السابق على “ضرورة بذل المزيد من الجهود والتضامن، لكي تتمكن الإذاعة من تأدية مهامها، وتكون في خدمة الشعب والدولة والوطن”.