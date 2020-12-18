هذا ما قالته وزيرة الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

غردت اليوم الجمعة، وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للغة العربية.

وغردت وزير ة الثقافة على تويتر “إنّها لغة الخطابة والشّعر والحكمة، لغة البلاغة والتأويل المفتوح والأوصاف الدّقيقة، وتفاصيل التفاصيل”.

وأضافت بن دودة “إنها لغة المعرّي والمتنبّي وابن رشد وابن سينا وشوقي والابراهيمي ونايت بلقاسم ودنقل ودرويش”.

وتابعت وزيرة الثقافة “هي لغة التّفكير والتّحرير، لغة الحبّ والحضارة، كلّ عام والعربيّة بخير”.

ويحتفل العالم اليوم الجمعة، باليوم العالمي للغة العربية، حيث أختير 18 شهر ديسمبر، من كل عام، يوماً عالمياً للغة العربية.

وفي هذا اليوم قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل المقررة بها ولجانها الرئيسية.