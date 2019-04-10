هذا ما قالته وزيرة الثقافة مريم مرداسي عن الحراك الشعبي !

علّقت وزيرة الثقافة الجديدة مريم مرداسي، عن الحراك الشعبي، الذي بدأ بمسيرات سلمية منذ 22 فيفري.
وقالت مريم مرداسي، عبر الفايسبوك، إنها مع الحراك الشعبي منذ البداية وإلى النهاية.
وكتبت الوزيرة ” أنا مع الحراك الشعبي منذ البداية وإلى النهاية إن شاء الله”.
للإشارة، تم تعيين مريم مرداسي، كوزيرة للثقافة، خلفا لعز الدين ميهوبي الذي تم إنهاء مهامه من على رأس حكومة بدوي.
كما تم تعيين نور الدين بدوي خلفا لأحمد أويحيى، كوزير أول للحكومة.
يجدر الذكر، أن الجزائريين من كل أنحاء الوطن، ينظمون مسيرات سلمية، كل جمعة، مطالبين بالتغيير الجذري.
انا مع الحراك الشعبي منذ البداية و الى النهاية ان شاء الله #صباح_الخير
Publiée par مريم مرداسي Meriem Merdaci – وزيرة الثقافة sur Mardi 9 avril 2019
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