هذا ما قاله آيت منقلات عن الراحل إيدير

نعى الفنان العالمي ومطرب الأغنية القبائلية لونيس آيت منقلات، الراحل إيدير، الذي وافته المنية أمس السبت بفرنسا.

وكتب منقلات على صفحته بفيسبوك ” ضربة قاسية تلقيتها في صباح هذا الربيع الجميل! بالنسبة لي رحيل إيدير يمثل نهاية حقبة لأغنيتنا”.

وأضاف آيت منقلات “في زيارتي الأخيرة للراحل، أخبرني أنه من غير المرجح أن يذهب إلى المسرح مرة أخرى بسبب صعوبة التنفس التي كان يعاني منها”.

وروى منقلات “بدأنا أنا وإيدير نتخيل طريقة إخفاء قارورة الأكسجين بجانبه على المسرح، تسمح له بالغناء بسهولة، وتحولت أفكارنا إلى المرح، لم يكن الموت على جدول الأعمال، ولم يفكر أي منا في ذلك”.

وختم آيت منقلات “ارقد بسلام يا صديقي، ما تركته يضمن الخلود، خالص التعازي لأولاده ولأسرته كلها”.