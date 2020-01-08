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هذا ما قاله أحمد لعرابة في أول تصريح له

الوطني
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هذا ما قاله أحمد لعرابة في أول تصريح له
بقلم فوزية مسعدي

قال رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات حول مراجعة الدستور، أحمد لعرابة، “لقد حضيت بإستقبالي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء”.

وأضاف لعرابة، في أول تصريح له لوسائل الإعلام الوطنية، قائلا “شرفني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برئاسة اللجنة المكلفة بتقديم إقتراحات حول مراجعة الدستور”.

وقال “أشكره على الثقة التي وضعها في نفسي”.

وتابع لعرابة “تتكون هذه اللجنة من كفاءات وخبرات وطنية في المجال القانوني، لاسيما القانون الدستوري”.

وختم لعرابة قوله “ستكون لنا فرص أخرى لإعطائكم أكثر تفاصيل حول المهمة التي كلفنا بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=753041

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