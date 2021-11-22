هذا ما قاله أعضاء المحكمة الدستورية عقب تنصيبهم من طرف رئيس الجمهورية

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، على إحتفائية بقصر الشعب، بمناسبة مباشرة أعضاء المحكمة الدستورية لمهامهم.

وأكد أعضاء المحكمة الدستورية، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن تأسيس هذه الهيئة الدستورية يعد نقلة نوعية في النظام القانوني. ولبنة جديدة في إطار استكمال بناء مؤسسات الجزائر الجديدة.

وفي هذا الصدد، عبر رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، عن شكره للرئيس تبون. نظير الثقة التي وضعها في شخصه لتولي هذه “المسؤولية الكبيرة والأمانة الثقيلة” وذلك في سبيل “خدمة الوطن”.

وأضاف أن الرئيس تبون يسعى من خلال إنشاء هذه المحكمة إلى وضع لبنة أخرى لاستكمال بناء مؤسسات الجزائر الجديدة. مثلما تعهد به في التزاماته الـ54″.

واعتبر العضو المنتخب، عمار بوضياف، أن هذه المناسبة هي يوم مفصلي وتاريخي ونقلة نوعية. حيث سيتم الانتقال من نظام قانوني يعتمد منذ سنة 1989 على المجلس الدستوري. كهيئة رقابة إلى نظام يعتمد على المحكمة الدستورية.

كما أوضح أن الاختلاف بين هذين النظامين كبير، مشيرا أن المحكمة الدستورية هي مؤسسة متميزة من حيث التشكيلة والاختصاصات المنوطة بها.

وأكدت العضو المنتخب فتيحة بن عبو، أن المحكمة الدستورية التي هي مؤسسة قضائية محضة. ستؤدي دورا كبيرا في الرقابة على دستورية القوانين وفي أولوية القضايا.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت أن ذلك سيكون له “أثر إيجابي” على المتقاضين ومن شأنه أن “يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.

كما لفتت إلى أن المحكمة الدستورية “مؤسسة رقابية مستقلة وقراراتها نهائية وملزمة”. وينتظر أن تقوم بـ”تطهير” النظام القانوني الجزائري من كل القوانين “غير المطابقة للدستور”.

وقالت إن المحكمة الدستورية تتميز بتركيبة بشرية “مختصة بالقانون الدستوري ومحترفة. ويمكنها الإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بالمسائل الدقيقة”.

بدوره، وصف العضو مصباح مناس، المعين من طرف رئيس الجمهورية، هذه المناسبة باللحظة الفارقة في تاريخ الجزائر. منوها بـ”الحرص الشديد” لرئيس الجمهورية على أن تؤدي هذه المحكمة دورها “كاملا غير منقوص”.