هذا ما قاله إمام عن تأدية صلاة الاستسقاء بعد تساقط الأمطار -فيديو

قال الإمام بوعبد الله زبار في الجامع الرئيسي، عبد الحميد ابن باديس في وهران، إن نزول المطر لا يعني عدم تلبية نداء صلاة الاستسقاء. كما أوضح، الإمام، لإذاعة وهران، السبت، أن “العلة متوفرة ولا نقول أن الغيث، قد نزل ليلة البارحة فلا نصلي”.

في حين أشار المتحدث ذاته “أدينا صلاة الاستسقاء استجابة لرب العالمين”. “على لسانه عليه الصلاة والسلام حينما قال يأتي القحط وتجذب السماء الأرض نصلي لله تخشعا ليغيثنا”.

كما أكد الإمام أن صلاة الاستسقاء تكون لكل التراب الوطني وليس منطقة واحدة. مردفا “إذا نزل الغيث في وهران ربما في منطقة أخرى لم تنزل”. “نتوجه إلى الله مع جموع المصلين ولاشك أن الله سيستجيب لنا”. مشيرا إلى أن “جموع المصلين لا شك أن فيهم البركة والصلاح والفلاح”.

ومن جهته، قال الإمام الأستاذ عبد الله بوقطيف “كان الإقبال وحضور كثير يدل على اهتمامهم بنزول المطر والناس بحاجة إلى الماء”.

اقام، الجزائريون، الصبيحة، صلاة الاستسقاء، بداية من التاسعة صباحا، عبر كامل تراب الجمهورية.

كما جاء قرار الوزارة بعد الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن، ونظرا للطلبات الملحة من المواطنين بخصوص إقامة الاستسقاء. وعملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف “خرج إلى المصلى فاستسقى”.

وكانت وزارة الشؤون الدينية، قد دعت إلى التوبة والاستغفار وصلة الأرحام والتصدق على الفقراء والمساكين رجاء من الله الغيث.