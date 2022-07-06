هذا ما قاله اسماعيل هنية عن مبادرة رئيس الجمهورية جمع الإخوة الفلسطينيين بالجزائر

استقبل صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بمعية وفد برلماني من مجلس الأمة، اليوم الأربعاء. إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والوفد المرافق له.

وشكل اللقاء شكل مناسبة لتبادل الآراء والمواقف تجاه مستجدات القضية الفلسطينية العادلة. وعلى رأسها لقاء المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاستقلال الجزائر.

وقد عبر إسماعيل هنية عن عظيم سعادته بتواجده في الجزائر مع شرف الزمان والمكان والمناسبة. مهنئا الجزائر برئاسة عبد المجيد تبون، بعيدها الوطني، وباحتفالاتها العسكرية والشعبية التي ترقى إلى عظمة تاريخها. وعبر عن عظيم امتنانه لجمع الإخوة الفلسطينيين في الجزائر من أجل توحيد الصف ونبذ الفرقة والشقاق.

وأكد أن تحرير فلسطين لا يتم إلا بالمقاومة والوحدة التي تعد ضرورة وطنية. لذلك، لم يتردد في الاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحريص على الوحدة الوطنية الفلسطينية.

كما أكد أن هذا اللقاء الأخوي الفلسطيني يشكل مرحلة جديدة نحو بلورة رؤية متقدمة للنضال الفلسطيني. وقد حظي بترحيب كبير من الشعب الفلسطيني الذي يضع آمالا كبيرة على هذا الحدث المفصلي، باعتباره مشهد جديد يبعث على الاعتزاز.